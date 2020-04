Google aime WordPress

Choisir le bon thème pour le référencement naturel

Optimiser la circulation du jus SEO

Alimenter le tout avec de la rédaction sémantiquement optimisée

Utilisé par près de 35 % des sites présents sur le web, WordPress doit entre autres sa popularité et son succès à son interface intuitive et ses nombreuses fonctionnalités. S’il est relativement aisé de créer un site web de qualité professionnelle à partir de ce système de gestion de contenu (CMS) open source, sachez qu’il est indispensable de vous pencher sérieusement sur le référencement naturel de votre site web, afin de bénéficier d’un positionnement avantageux sur les pages de résultats de Google, le moteur de recherche le plus utilisé en France, et garantir le bon développement de votre activité. Pour ce faire, vous devez porter une attention particulière sur un certain nombre d’éléments : thème, optimisation SEO de contenu, etc.Hormis la facilité d’utilisation et la pléthore de fonctionnalités proposées par WordPress, nombreux sont les propriétaires de site web qui optent pour ce CMS pour des raisons liées au référencement naturel. En effet, ce CMS, notamment son code, est très apprécié par Google. En d’autres termes, les plateformes web utilisant ce système de gestion de contenu ont davantage de chances d’être mieux positionnées sur les pages de résultats du moteur de recherche de Mountain View, que celles qui ont opté pour d’autres CMS tels que Joomla, Drupal, PrestaShop, Shopify, etc. Mise à part la préférence de Google pour WordPress, de nombreux webmasters et référenceurs choisissent ce CMS en raison de ses plug-ins, facilitant grandement certaines tâches relatives au SEO. À noter que ce système de gestion de contenu n’est pas essentiellement destiné aux blogueurs et aux entreprises désireuses de créer un site vitrine bénéficiant d’un excellent référencement sur les résultats de Google. WordPress vous permet également mettre en place une boutique en ligne, grâce à l’extension WooCommerce, et se présente comme la solution idéale en terme de SEO face à PrestaShop et Shopify.Bien que WordPress soit privilégié par Google et propose de nombreuses extensions dédiés au SEO, je vous recommande fortement de ne pas vous appuyer uniquement sur les avantages offerts par ce système de gestion de contenu pour espérer atteindre la première place des pages de résultats. Pour améliorer votre positionnement sur les SERPs du moteur de recherche, vous devez vous pencher sur les différents éléments pouvant influer sur son référencement, parmi lesquels on peut citer le thème. Contrairement aux idées reçues, les thèmes WordPress n’ont pas pour unique fonction d’embellir votre site web. Ils peuvent avoir des répercussions importantes sur le SEO de votre site internet et ne doivent pas être négligés. En optant pour un thème WordPress mal codé ou présentant un code trop lourd, vous risquez d’impacter sérieusement sur le référencement naturel de votre site web. Par contre, si vous choisissez un thème proposant un code léger et optimisé pour le SEO, vous pouvez gagner aisément en visibilité sur les pages de résultats de Google. Pour éviter les mauvaises répercussions sur le référencement de votre site web, je vous déconseille de choisir un thème gratuit. L’idéal est d’opter pour un produit payant, développé par des spécialistes du SEO afin de donner un maximum de chances à vote site web de se positionner dans les résultats de Google. En choisissant un thème payant, vous pouvez améliorer entre autres le chargement de chaque page de votre plateforme, l’architecture de celle-ci et l’expérience utilisateur. La qualité de cette dernière doit être la plus élevée possible, dans la mesure où elle est prise en considération par l’algorithme de Google dans la réalisation des pages de résultats.Après avoir choisi le thème WordPress le mieux adapté au référencement naturel de votre site web, je vous conseille de vous pencher sérieusement sur le maillage interne. Il faut savoir qu’en bénéficiant de liens externes, plus connus sous l’appellation de backlinks, votre site internet obtient une certaine quantité de jus SEO qu’elle doit distribuer efficacement sur ses différentes pages, notamment les pages importantes, afin d’améliorer significativement leur référencement sur Google. Si le maillage de votre site web est d’excellente qualité, vous optimisez la répartition du jus web sur les pages importantes et, par la même occasion, leur visibilité. Dans le cas contraire, vous risquez de perdre une grande quantité de jus SEO, ce qui peut avoir des impacts négatifs sur votre référencement sur les résultats de Google. Dans l’optique d’améliorer le maillage de votre site, je vous invite à utiliser mon extension WordPress OBF Link, dédiée à l’ obfuscation de liens Un thème et un maillage de grande qualité peuvent vous aider à améliorer le référencement naturel de votre site web WordPress sur Google. Néanmoins, ils ne peuvent garantir l’atteinte d’un positionnement réellement avantageux sur les pages de résultats. Pour booster efficacement votre visibilité, vous devez impérativement alimenter votre site avec du contenu sémantiquement optimisé. L’optimisation SEO d’un contenu ne consiste plus à répéter un mot-clé à de nombreuses reprises. Pour améliorer la visibilité d’un article, vous devez utiliser différents mots-clés associés à la requête que vous souhaitez cibler et travailler efficacement les champs lexicaux, ainsi que la sémantique. Fini les pages où l'on répétait X fois le même mot clé, comme Yoast SEO nous l'imposait ! À titre d’information, pour améliorer la visibilité de votre site web sur les pages de résultats de Google, il est indispensable d’enrichir sémantiquement l’ensemble de vos pages. Il faut savoir que toute page pauvre en contenu pénalisera l'ensemble de votre site au niveau de son référencement naturel.